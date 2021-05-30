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- Küçükçekmece’de ‘yan baktın’ kavgası
Küçükçekmece’de ‘yan baktın’ kavgası
Bir iş yeri önünde ‘yan baktın’ bahanesiyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Bıçakların ve yumrukların kullanıldığı kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 30.05.2021 - 09:22
- Güncelleme : 30.05.2021 - 10:03
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan grup ile sokaktan geçen başka bir grup arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle sözlü tartışma yaşandı.
Sözlü tartışma sonrası iki grup arasında iş yeri önünde başlayan kavga, içeride devam etti.
2 KİŞİ YARALANDI
Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gruplar sakinleştirildi.
Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece’de ‘yan baktın’ kavgası ViDEO
KAVGA ANI KAMERADA
Kavgada tarafların birbirlerine yumruk ve bıçakla saldırması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.