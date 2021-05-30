Küçükçekmece’de ‘yan baktın’ kavgası

Bir iş yeri önünde ‘yan baktın’ bahanesiyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Bıçakların ve yumrukların kullanıldığı kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.