Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı

Yaya geçidini kullanan bir kadına, seyir halindeki araç çarptı. Esnaf, bölgeye hız kesici konulması için defalarca başvuru yaptığını fakat başvurularının reddedildiğini söyledi.

Küçükçekmece’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde, dün öğle saatlerinde oğluna eczaneden ilaç alan kadın, yaya yolundan karşıya geçmek isterken seyir halindeki bir aracın çarpmasıyla yola savruldu.

Yere düşen kadının yardımına sürücü ile çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Araç trafik ekipleri tarafından çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Esnaf şikayet etti

İHA’nın haberine göre; yaya yolundaki işaretlerin yenilenmesini ve yola hız kesicilerin koyulmasını isteyen esnaf, belediyeye başvurmalarına rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi.

“Araç kendisine ait olmayan şeritten kadına çarptı”

Kaza ile ilgili konuşan eczane sahibi Uğur Çakmak, “Hastamız eczaneden ilaçlarını aldı, biraz da cuma çıkışı yoğun bir trafik vardı. O esnada karşıdan karşıya geçmek isterken, hızlı gelen bir araç kendisine ait olmayan şeritten kadına çarptı. Durumu biraz ağırdı.

“İBB Beyaz Masa çeşitli gerekçelerle bu başvuruları reddetti”

İki yıldır bu yaya geçidi çizgilerinin belirginleştirilmesi veya hız kesicilerin konulması için başvurularımız oldu. 2021 ile 2022 yıllarında da başvurdum. İBB Beyaz Masa çeşitli gerekçelerle bu başvuruları reddetti. Ama bugün üzücü bir kaza yaşadık keşke önlem alınsaydı. Bu cadde okul, cami ve aile sağlık merkezine giden bir caddedir. Daha çok, yaşlı, çocuklu aileler ve engelliler geçiyor.” şeklinde konuştu.

“Yetkililere sesleniyorum bu yollara iyi baksınlar”

O sırada yoldan geçen Kemal Akıcı, isimli engelli vatandaş ise “Kaza riski var. Yetkililere sesleniyorum bu yollara iyi baksınlar." dedi.