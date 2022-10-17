Seyir halindeki sürücü, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya yol vermeyince kazaya neden oldu. Vatandaşlar kaçmaya çalışan şahsı motosiklet ve araçlarla takip ederek polise teslim etti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, yolun karşına geçmek isteyen Semih İlhan'a otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan İlhan ağır yaralandı.

Vatandaşlar araçla takip ederek yakaladı

Bu sırada kaçan sürücü, çevredekiler tarafından motosiklet ve araçla takip edilerek yakalandı.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edidi.

Hastaneye kaldırıldı

Haberi alan İlhan'ın kardeşi ve arkadaşları olay yerinde gözyaşı döktü.

DHA'nın aktarımına göre; sağlık ekipleri ağır yaralı Semih İlhan'ı ambulansa hastaneye kaldırırken, vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs da gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de yayaya çarparak kaçan sürücüyü vatandaşlar yakaladı VİDEO



"İleride önünü kestik, yakaladık"

Sürücüyü yakalayan kişilerden biri, "Kaza sonrası arkadaşlar motosikletle kaçan sürücünün peşinden gitti. Biz de ileride önünü kestik, yakaladık. Bize 'Panik yaptım, kusura bakmayın' dedi." diye konuştu.













