Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı: 1'i avukat 2 yaralı

Mahkeme kararıyla otoparktaki yıkım için gelenlere bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda biri avukat, 2 kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor...

Arsa sahibi, otopark ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'ne geldi.

Aynı zamanda buradaki prefabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı.

Bu sırada bir otomobille gelenler avukat Yıldırım Çavuşovalı ve yanındaki 17 yaşındaki Talha Çakaner'i yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de yıkıma gelenlere saldırı İZLE

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 2018 yılında yapılan 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde Vatan Partisi'nden aday olduğu öğrenildi.