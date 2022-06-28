Trafikte çıkan yol verme kavgası, kanlı bitti. Tarafları ayırmaya çalışan baba ve oğlu bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan, aracına binip olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, dün saat 21.30 sıralarında, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

Mahalle sakinleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Araçlardan birinden inen küçük çocuk da kavganın ortasında kaldı.

Çocuk, daha sonra aynı araçtan inen bir kadınla kavganın olduğu alandan uzaklaşarak olup biteni geriden izledi.

Baba oğul, kanlar içinde kaldı

İHA’nın haberine göre; kavgayı ayırmaya gidenlerden baba Zafer Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt, trafik kavgasının taraflarından birinin bıçak darbeleriyle yaralandı.

Küçükçekmece'de yol kavgasını ayırmaya çalışan baba ve oğlu bıçaklandı VİDEO



Kanlar içinde yere düşen baba ile oğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan ise aracına binerek yoluna devam etti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

Bacağından yaralanan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bıçakla 2 kişiyi yaralayan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

“Sorgusuz sualsiz yumruklamaya başladı”

Bölgedeki esnaflardan Birkan Duran, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Bu yol gidiş gelişli bir yol karşı taraftan gelen Cennet Mahallesi’nden Kanarya’ya seyreden araba haklı, ikisine birden yeşil yandığı için yukardan gelen araç ikinci sırayı yaptı. Önce ağız dalaşı başladı. Her ikisinin de yanında ailesi vardı. Önce haklı olan aracın sürücüsü aşağıya indi, daha sonra diğer arabadan inen genç arkadaş sorgusuz sualsiz bunu yumruklamaya başladı. Mahallemizin gençleri ayırmaya çalışırken içlerinden biri olaya karışıyor, daha sonrasında olay karşıdaki sınıfın önüne doğru taşıyor, ayırmaya giden babası oğlunun peşine koşuyor. Ardından biz polisi arıyoruz daha sonrasında iki kişi de iki yerinden bıçak darbesi alıyor. Baba ve oğul ile olayı yapanlar arabalarıyla gidiyor olayı ayırmaya çalışanlar ambulansla gidiyor, ikisi de ayaklarından yaralandı. Kasıklarından olsaydı sıkıntıydı çünkü yaralananlardan bir tanesi şeker hastası kan kaybı olduğu için daha tehlikeli olurdu. Ambulans ve polis ekipleri zamanında geldi, olay bundan mütevellit.”

Olay sonrası arkadaşını hastanede görmeyen giden Selçuk Karakuzu, “Hastaneye gittim. Babasını gördüm. Durumu iyiydi konuştuk, bilinci yerindeydi Allah'a şükür bir şey yoktu.” şeklinde konuştu.