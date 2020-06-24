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    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı

    Araçlı iki grup arasındaki çıkan kavgada silahlar patladı.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 03:28
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    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı #1

    İstanbul Küçükçekme'de saat 01:00 sularında meydana gelen olayda, araçlı iki grup arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

    Çıkan kavgada, bir gruptan 2 kişi silahın dipçiği ile kafasından, 1 kişi ise bacağından aldığı kurşunla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

    Olayda, sürücü kimliği alınamayan araçtan inen şahıslar silahın dipçiğiyle karşı gruptan Sergen A., ile Sertaç Y’nin kafasına vurmaya başladı. Her ikisi de kafalarından aldığı darbeyle, arkadaşları Beyhan K., ise sıkılan kurşunla ayağında yaralandı.

    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı #2


    POLİS DAKİKALARCA BOŞ KOVAN ARADI

    Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Yaralılar, arkadaşlarının araçlarıyla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi ile kapattı.

    Daha sonra polis olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Vatandaşların 'daha fazla kovan var' demesi üzerine polis dakikalarca boş kovan aradı, ancak bulamadı.

    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı #3

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş bir çalışma yürütürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı #4

    Küçükçekmece'de yol verme kavgası: 3 yaralı #5


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