Yol verme meselesinden çıkan tartışma kısa sürede yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Sivil bir polis taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy’de, dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında tartışma çıktı.

Yol verme meselesinden çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

BİRBİRLERİNE KÜFRETTİLER

Taraflar araçlarından inerek yumruk ve tekme ile birbirine vurmaya başladı.

Birbirlerine küfürler eden şahıslara sivil bir polis müdahale etti.

KAMERAYA YANSIDI

Polisin ayırma çalışmalarına rağmen kavga eden tarafların o anları, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece’de yumruklu tekmeli yol verme kavgası VİDEO

