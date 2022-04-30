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    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 14 yaralı

    Kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
    • 30.04.2022 - 16:16
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    Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 14 yaralı

    İstanbul'daki İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi.

    Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli İETT garajı önünde seyir halinde olan otobüs şoförü Osman Güvenç, kırmızı ışık için yavaşlayan kamyonet ve havalimanı yolcu servis otobüsüne çarptı.

    Bunun üzerine İETT otobüsü ile refüj arasında kalan hafif ticari araç da kazaya karıştı.

    14 yaralı

    Zincirleme kazada şoför Osman Güvenç dahil 13 kişi, havalimanı yolcu servis otobüsünde de 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için çevre hastanelere kaldırıldı.

    Kaza anı kamerada

    DHA'nın haberine göre kaza anı ise havalimanı servis otobüsünün ön ve arka kısmında bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

    Küçükçekmece'de 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 14 yaralı #1

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 14 yaralı #2

    Küçükçekmece de zincirleme kaza: 14 yaralı #3


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