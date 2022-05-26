Küçükçekmece'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Küçükçekmece Tem Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece Tem-Otoylu Edirne istikametinde film çekimine giden karavanların da olduğu 7 araç, zincirleme kazaya karıştı.

İHA'nın haberine göre; seyir halinde olan karavan bilinmeyen bir nedenle aniden yolda durdu.

6 yaralı

Arkadan gelen ve duramayan karavanlar ve minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza trafiği aksattı

Kaza nedeniyle Tem-Otoylu Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı. Kaza sonrası araçlardan yola akan ve yolu kayganlaştıran yağ, belediye ekipleri tarafından kumlanarak kapatıldı.