Bir hırsızın, bisikletini kaldırımın üzerine bırakarak oyun oynayan çocuğun bisikletini çalıp kayıplara karıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Özpınar, bindiği bisikletini arkadaşlarıyla oyun oynamak için kaldırıma park etti.

Çocuğun oyuna daldığını gören kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bisiklete binip kayıplara karıştı.

Arkadaşlarıyla oyunu bitiren Özpınar, binmek için aradığı bisikletinin olmadığını fark etti.

OLAY POLİSE BİLDİRİLDİ

Bunun üzerine babası Ekrem Özpınar ile güvenlik kameralarına baktı. Görüntülerde çocukların oyuna daldığını gören bir şahsın bisikleti alıp kayıplara karıştığını gören baba durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızın rahat tavırları görenleri hayrete düşürürken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"KENDİ MALIYMIŞ GİBİ ALIP GİDİYOR"

Olayı anlatan çocuğun babası Ekrem Özpınar, “Bisikletin olmadığını fark ettiğinde kameraya baktık. Çocuk bisikleti buraya bırakıyor, şurada merdivenlerde otururken tanımadığımız bir şahıs kendi malıymış gibi alıp gidiyor. Şahsın fotoğraflarını falan aldık, gittik şikayetçi olduk. Eğer bisikleti getirirse şikayetten vazgeçeceğiz.” diye konuştu.

"TOP OYNARKEN BİRİSİ BİSİKLETİ ALIP GİTMİŞ"

Olayı anlatan 13 yaşındaki Mehmet Özpınar ise, “Bisikletimi buraya park etmiştim, arkadaşlarımla şu bölgede top oynuyorduk. Ondan sonra bir şahıs buradan bisikleti alıp, basıp gidiyor. Dün arkadaşlarımla bir yere gidecektik, bisikletimi çıkartacaktım, baktım bisiklet yok ortada, güvenlik kameralarındaki kayda bakınca bisikletin çalındığını gördük.” dedi.

Küçükçekmece'deki hırsız, kendi bisikletini bırakıp küçük çocuğu bisikletini çaldı ViDEO





