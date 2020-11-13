Küçükçekmece'deki park düzenlemesinde Başkan Yardımcısı ve Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Çocuk parkının yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M. görevinden uzaklaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Küçükçekmece ilçesinde bulunan, İstasyon Mahallesi'ne ait Atatürk Parkı'nda yapılan yenileme çalışmaları büyük tepki görmüştü.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği parktaki renkler ve desenlerin terör örgütlerinin simgelerine benzetilmesi nedeniyle tepki gören belediye, parktaki simgeleri sökmüştü.

Parkın en kısa sürede tekrar yenileneceğini belirten Küçükçekmece Belediyesi'ne yapılan şikayetlerin sonucunda başlatılan incelemelerde İstanbul Valiliği de harekete geçti.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, parkın düzenlenmesinde sorumlu olduğu tespit edilen Başkan Yardımcısı ve Park ve Bahçeler Müdürü'nü görevden uzakaştırdıklarını duyurdu.

BAŞKAN YARDIMCISI VE MÜDÜR, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Küçükçekmece'de tepki gören parktaki görseller söküldü VİDEO