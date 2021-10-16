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- Küçükçekmece’deki rögar cinayetinin katil zanlısı yakalandı
Küçükçekmece’deki rögar cinayetinin katil zanlısı yakalandı
- İHA
- 16.10.2021 - 13:35
2007 yılında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Caddesi Akyel Sokak'ta açık unutulan rögar çukuruna bir otomobil düşmüş, sokak sakinleri ile otomobildeki şahıslar arasında tartışma yaşanmıştı.
Otomobilden inen şahıslardan biri mahalle sakinlerinden Abdullah Kurt'u bıçaklayarak kaçarken, Kurt da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
14 YIL SONRA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, cinayet zanlısı Recep S., geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Abdullah Kurt'u öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin emniyetten çıkışı esnasında, “İftiracılar dışarıda, suçsuzlar içeride” dediği duyuldu.