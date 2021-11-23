Küçükçekmece'deki sevgili cinayetine 25 yıl hapis istendi

Sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak öldüren Egemen Vardar'ın, cezasının bozulmasının ardından 25 yıl hapsi talep edildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 19 Nisan 2016 tarihinde Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Egemen Vardar, sevgilisini öldürdü.

Vardar'ın, aynı okulda okuyan 20 yaşındaki sevgilisi Yağmur Önüt'ü babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

5 YIL ALDIĞI CEZA BOZULDU

Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar’a, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘bilinçli taksirle öldürme suçundan' sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın, ‘olası kastla öldürme' suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

GENÇ KIZIN AİLESİ MAHKEMEYE KATILDI

Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, davaya ilişkin duruşmanın yeniden görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Egemen Vardar hazır bulunmazken, taraf avukatları ve Yağmur Önüt’ün ailesi hazır bulundu.

"BAŞSAĞLIĞI BEKLERDİK"

Duruşmada beyanda bulunan Yağmur Önüt’ün babası Taner Önüt, “Önceki celse çıkışı sanık ile göz göze geldiğimizde bana bakışları manidardı. Oysa benim kızım olay sonrası hayatını kaybetti. En azından bir özür, başsağlığı beklerdik. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılsın.” dedi.

ELİ TETİKTEYKEN PATLADIĞI SÖYLENDİ

Baba Önüt’ün beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt arasında önceye dayalı herhangi bir husumet tespit edilemediğini belirterek “Sanığın olay günü pompalı tüfeği önce halasına sonra da boşluğa en son da maktule doğrulttuğu, bu sırada boş olduğunu düşündüğü pompalı tüfeğin eli tetikte iken patladığını” aktardı.

ÇABA SARF ETMEDİĞİ BELİRTİLDİ

Mütalaada, Yağmur Önüt’ün iç kanama sonucu öldüğü de belirtildi. Savcı, 3 kişinin bulunduğu küçük bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynayan sanığın, tüfeği maktüle doğru doğrulttuğunu ve bu sırada elinin tetikte olduğunu aktardı. Sanığın, ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen neticenin gerçekleşmesi için hiçbir çaba sarf etmediği de mütalaada belirtildi.

25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanığın kayıtsız kalması sonucunda ölümün gerçekleştiği mütalaada aktarılarak Egemen Vardar’ın, ‘olası kasıt ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.



