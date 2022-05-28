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    Küçükçekmece'deki sürücülerin yol verme kavgası

    Trafikte yol verme meselesiyle tartışan sürücülerin yol ortasındaki kavgası anbean kameralara yansıdı.
    • 28.05.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 11:57
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    Küçükçekmece'deki sürücülerin yol verme kavgası

    Küçükçekmece Basınekspres yolunda dün saat 15.00 sularında iki sürücü anlaşmazlık yaşadı.

    Yol verme meselesi sebebiyle tartışan sürücüler arasında nabız giderek yükseldi.

    Yol ortasında birbirine saldırdılar

    Kısa sürede başlayan kavga sonucunda, otomobillerinden inen sürücüler tekme, tokat birbirlerine girdi.

    DHA'nın aktarımına göre, trafiği umursamadan kavga eden sürücüler diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan, yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Küçükçekmece'deki sürücülerin yol verme kavgası VİDEO

    Küçükçekmece deki sürücülerin yol verme kavgası #1


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