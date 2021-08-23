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    Küçükçekmece’deki yangında komşusunu kurtarırken yandı

    İki katlı binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını kurtarmak isteyen vatandaşlardan biri, müdahale sırasında ayağını yaktı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 17:06
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 19:16
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    Küçükçekmece’deki yangında komşusunu kurtarırken yandı

    İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 1. Bıldırcın Sokaktaki 2 katlı binanın birinci katındaki oturma odası, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Kısa sürede diğer odalara da sirayet eden yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

    MÜDAHALE EDERKEN YANDI

    Yangında kadını kurtarmaya çalışan Ekrem Sati isimli vatandaş ayağının yanmasıyla yaralandı. Diğer vatandaşlar ise hortumla müdahale etmeye devam etti.

    Küçükçekmece’deki yangında komşusunu kurtarırken yandı VİDEO

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Sati, itfaiye ekipleri tarafından ambulansa götürülerek tedavi edildi.

    Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Küçükçekmece’deki yangında komşusunu kurtarırken yandı #1

    DUMANLARIN İÇİNE DALDILAR

    Öte yandan yangın sırasında bazı vatandaşların canlı yayın yaptığı, bazılarının ise dumanların içine dalarak, yangını izlediği görüldü.

    "EVİN İÇİNDE BENZİN VARMIŞ"

    Evin içinde benzin olduğunu söyleyen Ekrem Sati, “Bir tane kadın vardı içeride onu çıkartayım dedim. Sonra ateş fazla yoktu içeride, onu da söndürdüm. Evin içinde benzin varmış, benzin bir anda alev aldı içinde kaldık. Ayağım bileğe kadar yandı. Ondan sonra dışarı çıktım” diye konuştu

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Küçükçekmece’deki yangında komşusunu kurtarırken yandı #2

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