Eşi Dilsuz Berdieva’nın çalıştığı iş yerine gelen Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof, kadını 7 kez bıçakladı. Arbede sırasında Suyarof kolundan darbe aldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeni Mahalle Düz Sokak üzerinde bulunan emlakçıda çalışan Dilsuz Berdieva ile Özbekistan uyruklu Furkat Suyarof tartışmaya başladı.

Sözlü tartışmanın ardından Suyarof, Berdieva’yı 7 kez bıçakladı.

Arada çıkan arbedede Suyarof, koluna bıçak darbesi aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Berdieva'nın durumunun ağır olduğu, Suyarof'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Küçükçemece’de Özbek uyruklu adam, eşini 7 kez bıçakladı VİDEO



“KOCASINA EV İŞİNDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEMİŞ”

Sokakta esnaf olan Musa Çağıl, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Dışarıda dururken bir ses geldi. İçeriye gittiğimde adamın elinde bıçak, kadına saldırıyordu.

Emlakçı da elinde fırçayla ona müdahale etmeye çalışıyordu. Ben de adamı tuttum, dışarıya yatırdım. Kadını her tarafından bıçaklamış. Kendini de bıçakla kesmiş.

Adamın durumu iyiydi, ama kadın durumu ağırdı. Sırtından ve karın boşluğundan 7 kere bıçaklamış. Kocasına ev işinde çalıştığını söylemiş. Adam da izini bulmuş, gelip bıçaklamış.”