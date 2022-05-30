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Küçükmece'de denize giren çocuk boğuldu
Menekşe sahilinde arkadaşlarıyla denize giren yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
- 30.05.2022 - 17:19
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:56
İstanbul'un Küçükçekmece Menekşe sahilinde denize giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, boğularak can verdi.
İHA'nın haberine göre; arkadaşlarıyla denize giren Abdurrahman ElŞuveyğ, bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine sahilde görev yapan güvenlik güçlerine haber verildi.
Çevrede araştırma yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 50 metre açıkta, 4 metre derinliğinde çocuğa ulaştı.
Cansız bedeni bulundu
Ekipler tarafından denizden çıkarılan çocuk, ambulansla Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada doktorlar tarafndan müdahale edilen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan acı olayın ardından ise soruşturma başlatıldı.
Küçükmece'de denize giren çocuk boğuldu VİDEO