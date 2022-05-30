Petrol
116.48
0.80%
Euro
17.6767
1.54%
Dolar
16.3878
1.21%
Altın
979.53
1.48%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.293
4.74%
BTXN Coin
12.49
0.40%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Küçükmece'de denize giren çocuk boğuldu

    Menekşe sahilinde arkadaşlarıyla denize giren yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
    • 30.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükmece'de denize giren çocuk boğuldu

    İstanbul'un Küçükçekmece Menekşe sahilinde denize giren 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, boğularak can verdi.

    İHA'nın haberine göre; arkadaşlarıyla denize giren Abdurrahman ElŞuveyğ, bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine sahilde görev yapan güvenlik güçlerine haber verildi.

    Çevrede araştırma yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 50 metre açıkta, 4 metre derinliğinde çocuğa ulaştı.

    Cansız bedeni bulundu

    Ekipler tarafından denizden çıkarılan çocuk, ambulansla Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Burada doktorlar tarafndan müdahale edilen 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan acı olayın ardından ise soruşturma başlatıldı.

    Küçükmece'de denize giren çocuk boğuldu VİDEO

    Küçükmece de denize giren çocuk boğuldu #1

    Küçükmece de denize giren çocuk boğuldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa Halter Şampiyonası Ferdi Hardal'dan bronz madalya
    Milli Takımlar

    Avrupa Halter Şampiyonası Ferdi Hardal'dan bronz madalya

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Akrabalarını katletti, suçu kardeşine attı
    3. Sayfa

    Akrabalarını katletti, suçu kardeşine attı

    Görüş Bildir