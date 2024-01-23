Kullanmadığı kredi kartının limitini yükselttiler, 452 bin lira harcadılar! Tesadüfen öğrendi Sanal uygulama dolandırıcıları kullanmadığı 20 bin lira limitli kredi kartının önce limitini yükseltti, sonra da 452 bin liralık alışveriş yaptı. Kartın sahibi gerçeği tesadüfen öğrendi. Kartını bloke ettirdi, şikayette bulundu, banka ise soruşturma başlattı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda İrfan Kahraman isimli vatandaş, aralıkta aldığı ama kullanmadığı 20 bin liralık kredi kartı ile alışveriş yapmak istedi.

Kartın bakiyesinin yeterli olmadığını o an öğrenen Kahraman, önce şaşırdı sonra küçük bir araştırma yapınca dolandırıldığını öğrendi.

O ana kadar kartından yapılan alışverişe ve limitinin artırılmasına dair hiç bir bilgi sahibi olamaması konunu en can alıcı noktası oldu.

İrfan Kahraman, mobil bankacılık hesabının ele geçirildiğini, kredi kartının 20 bin TL olan nakit avans limitinin artırılıp 300 farklı hesaba 452 bin TL gönderildiğini iddia etti.

Kahraman'ın halen ödemekte yükümlü olduğu bir borcu olduğu için oldukça zor duruma düştü.

Avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu

Mobilya firmasından işçi olarak emekli olan İrfan Kahraman, alışverişe gittiği markette, yanında nakit olmadığından kredi kartıyla ödeme yapmak istedi. 20 bin TL limiti olan kredi kartının "yetersiz bakiye' uyarısı üzerine Kahraman, bankanın müşteri hizmetleri servisini aradı.

Banka inceleme başlattı

Hesabının ele geçirilip, 452 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu; banka inceleme başlattı.

49 ayrı seferde çekilen 452 bin TL 300 farklı hesaba gönderildi

Kredi kartının nakit avans limitinin yükseltilip, 49 ayrı seferde çekilen 452 bin TL'nin 300 farklı hesaba gönderildiğini öğrenen Kahraman, dolandırıldığını anlayıp kredi kartını kapattırdı,

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

24 Aralık'ta da polis merkezine gidip şikayette bulundu. Kahraman, avukatı aracılığıyla da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlattı: Banka bildirmedi

Sorumluların ortaya çıkarılıp, mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyen İrfan Kahraman, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Kredi kartımı hiç kullanmıyordum. Aralık ayında kullanmaya kalktım, 'bakiye yetersiz' dedi. 20 bin TL limitim vardı. Komple ele geçirmişler. Hesabımdan 452 bin lira para çekilmiş. Banka hiçbir bildiri vermedi bana. Bu para yaklaşık 300 farklı IBAN'a gönderilmiş. Kartı öğrendiğimde, hemen müşteri hizmetlerini arayıp bloke ettirdim. Emniyete gidip suç duyurusunda bulundum. Aynı günde 2-3 kere para çekildiği günler var. Dekontta öyle görünüyor. Nakit avans olarak çekiliyor. 20, 30, 40 bin lira olarak çekilip farklı kişilere gönderiliyor.

"Kredi kartının limitini artırmışlar"

20 bin TL'lik limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılıyor. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. İşlemediğim borç yüzünden evimin gitmesinden korkuyorum. Kartı öğrendikten sonra eşim rahatsızdı ve iyice psikolojik çöküntüye uğradık. Düzenimiz kalmadı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum.

Hasta olmasına rağmen çalışan eş isyanda

Bağırsaklarındaki rahatsızlık yüzünden bugüne kadar 12 kez ameliyat olduğunu ve oturdukları evin kredisini ödeyebilmek için hasta olmasına rağmen, gündelik işlerde çalıştığını söyleyen Hanife Kahraman ise gözyaşlarıyla konuşarak, şöyle konuştu:

Ben meyve topladım, evimi ödeyebilmek için. Neler yaşadım, neler gördüm. Mağdur ettiler bizi. Ben kimsenin hakkına girmedim. Neden onlar bizim hakkımıza girdi? Ben zaten hastalık içerisindeyim. Yaşadıklarım beni mahvetti. Allah herkesin hakkını herkesten sorsun. Şu halime bakın, ayakta zor duruyorum. Bu yaşadıklarım reva mı? Oturduğum yerden, olmadık insanlar bizi dolandırıyor. Şu mahallede sorun, ben kimsenin hakkına girmemişim. 10 senedir burada oturuyorum. Yetimim, anam yok, babam yok. Yetimin hakkını neden yediler? Çok zoruma gidiyor. Ben çok şey yaşadım, bu yaşantımı kimseye yansıtmadım.

"Tam rahata erecektik şu yaşadıklarımıza bak"

Tam rahata erecektik, şu yaşadıklarımıza bak. Allah sorsun, ne diyeceğimi bilmiyorum, çok zoruma gidiyor. Ben hiç kimsenin hakkına girmedim. Ben çoluğumu çocuğumu tarlalarda büyüttüm. Haram lokma yedirmedim. Ameliyat olacağım. Ben kocamı mı kayırayım, oğlumu mu? 12 kez ameliyat oldum. Hayata tekrar tutunmuşken şu yaşadıklarıma bak.

Avukat: Banka sorumlu

Savcılığa suç duyurusunda bulunup konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyen ailenin avukatı Hasan Balyoz ise olayda bankanın kusuru olduğunu öne sürerek, geçen zaman içerisinde bankadan kendilerine herhangi bir geri dönüş sağlanmadığını belirterek şöyle konuştu:

Biz bunu yargı yoluna taşıyacağız. Burada müvekkilimin herhangi bir şekilde kusuru yok. Tüketicilerin mevduatlarını, hesaplarını teminat altına almak, güvende tutmak bankanın sorumluluğundadır. Siz ufak bir işlem yapmak istediğinizde dahi bir onay kodu gelir ve sizin müşteri hizmetleriniz, şüpheli işlem yapıldığına dair arama yapar, sizden onay ister. Burada yaklaşık 300 farklı hesaba, Türkiye'nin dört bir tarafına küçük miktarlarda krediler çekilerek dağıtılmış ve banka hiçbir şekilde bunu müvekkilimi bildirmemiştir. Tüketiciye bunu bildirmesi, en azından bir onay kodu alması gerekirken, banka bu güveni sağlayamamış. Biz bu doğrultuda mahkemeye başvuracağız, emsal kararlar aynı bizim yönümüzde. Bu işlemleri iptal ettireceğiz, mağduriyetimizin giderileceğini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)