Denetim yapan polis ekipleri yeni yıl için kutlama yapan yabancı turistlere ceza keserken, restoran da mühürlendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda denetim yapan Asayiş Büro Ekipleri, kısıtlamalara rağmen açık oldukları tespit edilen bir restoran ve nargile kafeye baskın yaptı.

Yapılan baskında, kapalı olması gereken restoranın üst katında eğlenen yabancı turist grubu, polis ekipleri fark edince alt kata inerek kaçmaya çalıştı.

PARTİ YAPAN 5 RUS TURİSTE CEZA

Rus vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişilik gruba ve işletme sahibine toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken mekan da mühürlendi.

Görüntülenen turist grubu yüzlerini gizlemeye çalıştılar.

Kumkapı'da Rus turistlerin yılbaşı kutlamasına polis baskını ViDEO

AYNI SOKAKTA İKİNCİ BASKIN

Öte yandan, yine sokak üzerinde bulunan bir nargile kafeye yapılan baskında, içeride nargile içen 11 kişiye de hıfzısıhha kanununa muhalefet suçundan toplamda 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Nargile kafede aynı şekilde mühürlenerek kapatıldı.







































