Kurt köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşı jandarma kurtardı

Menteşe ilçesinde kurt köpeği saldırısına uğrayan bir vatandaşı devriye gezen jandarma ekipleri kurtardı.

Muğla’nın Menteşe İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip devriye görevini yaparken Yeşilyurt Köprü bölgesine geldiklerinde yardım çığlığı duydu.

KURT KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Yeşilyurt Mahallesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarından gelen sesler üzerine sesin geldiği tarafa yönelen Jandarma ekipleri, bir vatandaşın kurt köpeği ile boğuştuğunu gördü.

Ekipler kurt köpeği ile boğuşan ve elleri kanayan vatandaşı köpekten kurtardı.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek olay yerine ambulans ekibi istediler. Jandarma ekipleri yine 112 çağrı merkezinden Büyükşehir Belediyesi Geçici Havyan Barınağından da ekip isteyerek köpeği barınak yetkililerine teslim edildi.

Köpeğin tasmalı olduğu ve bağlı bulunduğu ipi kopararak kaçtığı belirlendi.

Köpeğin saldırdığı Cüneyt Meral, Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.