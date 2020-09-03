Kurtköy Gişeleri TEM otoyolu istikametinde ilerleyen otobüsün gişelere çarpması sonucu, 15 yolcu yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B.'nin kullandığı 34 DP 0377 plakalı özel halk otobüsü, Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada kontrolden çıkarak, gişelerdeki beton bloklara çarptı.

15 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan yaralı 15 yolcu çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kurtköy'de otobüs gişelere çarptı