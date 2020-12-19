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    Kuru incir deposu farelerle doldu

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fareler kuru incirlerin olduğu depoda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 14:16
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    Kuru incir deposu farelerle doldu

    Bir TikTok kullanıcısı, kuru incir deposundan mide bulandıran görüntüleri gözler önüne serdi.

    Görüntülerde, kuru incirlerin bulunduğu depoda farelerin olduğu görüldü.

    TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER

    TikTok'ta "memedyatv" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, fareler kuru incirleri yiyor.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.

    TikTok'ta yayınlanan fare dolu kuru incir deposu ViDEO

    Kuru incir deposu farelerle doldu #1

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