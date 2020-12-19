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- Kuru incir deposu farelerle doldu
Kuru incir deposu farelerle doldu
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, fareler kuru incirlerin olduğu depoda görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 14:16
Bir TikTok kullanıcısı, kuru incir deposundan mide bulandıran görüntüleri gözler önüne serdi.
Görüntülerde, kuru incirlerin bulunduğu depoda farelerin olduğu görüldü.
TEPKİ TOPLAYAN GÖRÜNTÜLER
TikTok'ta "memedyatv" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, fareler kuru incirleri yiyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.
TikTok'ta yayınlanan fare dolu kuru incir deposu ViDEO