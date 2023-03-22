Kuru yük gemisi Datça'da karaya oturdu Arızalanan kuru yük gemisi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında karaya oturdu. Kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılırken; gemide, 12 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

AA

Ukrayna'dan Mersin'e yük götüren Belize bayraklı "Happy Aras" isimli yük gemisi Murdala Koyu yakınlarında arızalanarak karaya oturdu.

Mürettebat, hemen Datça Liman Başkanlığı’ndan yardım istedi.

Kurtarmak için çalışma başlatıldı

Bunun üzerine bölgeye tedbir amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Geminin yakıtı ile yükünün tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Denizcilik Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı Happy Aras isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştur. Gerekli kontrollere ve söz konusu gemiyi kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.” denildi.

12 Türk mürettebat var

Gemide, 12 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenildi.