Kuru yük gemisi Datça'da karaya oturdu

AA
Ukrayna'dan Mersin'e yük götüren Belize bayraklı "Happy Aras" isimli yük gemisi Murdala Koyu yakınlarında arızalanarak karaya oturdu.
Mürettebat, hemen Datça Liman Başkanlığı’ndan yardım istedi.
Kurtarmak için çalışma başlatıldı
Bunun üzerine bölgeye tedbir amaçlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Geminin yakıtı ile yükünün tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Denizcilik Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise “Ukrayna’dan Mersin’e götürmek üzere 4184 ton dökme katı soya yükü bulunan Belize Bayraklı Happy Aras isimli gemi Datça/Murdala Koyu yakınlarında karaya oturmuştur. Gerekli kontrollere ve söz konusu gemiyi kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.” denildi.
12 Türk mürettebat var
Gemide, 12 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenildi.