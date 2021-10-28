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    Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.10.2021 - 02:35
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    Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 kaçak göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.

    KAÇAK GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI

    Denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

    Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

    Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı #2

     

     

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