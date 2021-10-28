- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 87 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 87 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 28.10.2021 - 02:35
Aydın’da Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 kaçak göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi.
KAÇAK GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ KURTARDI
Denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.