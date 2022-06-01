Kuşadası açıklarındaki yolcu gemisi su aldı

İçerisinde 76 kişi bulunan Palau bayraklı yolcu gemisi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da Kuşadası Limanı’ndan ayrılan ve Sisam Adası’na gitmek üzere olan içerisinde 70 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere toplam 76 kişi bulunan Palau bayraklı yolcu gemisi su aldı.

İHA'nın haberine göre; makinenin arızası yaparak hareketten mahrum kalması ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

76 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen geminin sintinesine dolmaya devam eden suyun tahliye edilmesi maksadıyla dalgıç tulumbası kurulumu yapılarak, içeriye dolan su tahliye edildi.

Gemi, içerisinde bulunan 76 kişi ile birlikte yedeklenerek Kuşadası Limanı’na çekildi. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.