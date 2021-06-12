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    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

    Sıcaklık değerlerinin yüksek seyrettiği bölgelerde turistlerin adresi plajlar oldu.
    • AA
    • 12.06.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 17:59
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    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

    Ege Bölgesi'nin gözde turizm destinasyonlarından Kuşadası ve Didim ilçelerinde yoğunluk gözlendi.

    Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, vatandaşlar sahillere akın etti.

    SOLUĞU PLAJLARDA ALDILAR

    Yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Sahili, Kuştur Sahili ve Sevgi Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

    Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden oldu.

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    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk VİDEO

    UZUN ARAÇ KUYRUĞU

    Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Sahili'nde de yoğunluk yaşandı.

    Öte yandan, Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerine geçiş güzergahında yer alan Söke'de de yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk FOTO GALERi

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    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk #3

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    Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk #5

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