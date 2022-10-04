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    Kuşadası'na sabah 4 kruvaziyerle 7 bin 879 turist ayak bastı

    Sabah saatlerinde 4 ayrı kruvaziyer Kuşadası Egeport Limanı'na demir attı, çoğunluğu ABD'li toplam 7 bin 879 turist, turlarla yakın bölgeleri gezdi.
    • 04.10.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:27
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    Kuşadası'na sabah 4 kruvaziyerle 7 bin 879 turist ayak bastı

    Aydın'da Kuşadası Egeport Limanı'na bu sabah 4 ayrı kruvaziyer demirlendi.

    Malta bayraklı Celestyal Cruises, Hollanda bayraklı Volendam, Bahama bayraklı Odyssey ve Panama bayraklı MCS Lirica adlı kruvaziyerler, 7 bin 879 yolcu ve 3 bin mürettebatla limanda yerini aldı.

    Yakın bölgelere ilgi büyük

    Gemilerden inen turistler yakın kentleri de ziyaret etti.

    Özellikle turlara katılıp İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ile Aydın Didim ilçesi ve Denizli Pamukkale'deki ören yerlerine büyük ilgi gösterdiler.

    Tur tercih etmeyenler ilçe merkezini gezdi

    İHA'nın haberine göre, zamanını daha sakin geçirmek isteyen tursitler ise ilçede kalarak çarşıda gezip alışveriş yaptı, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu.

    Kuşadası na sabah 4 kruvaziyerle 7 bin 879 turist ayak bastı #1

    Kuşadası na sabah 4 kruvaziyerle 7 bin 879 turist ayak bastı #2

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    Kuşadası na sabah 4 kruvaziyerle 7 bin 879 turist ayak bastı #4


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