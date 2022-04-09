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    Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor

    Kuşadası'nda yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 19:12
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    Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şehit Kaya Aldoğan Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Mervan Gürboğa, 4 gün önce evinden ayrılarak okula gitti.

    Daha sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 16 yaşındaki liseli genci ailesi merak ederek karakola gitti ve kayıp başvurusunda bulundu.

    4 gündür her yerde aranıyor

    Baba Rıdvan Gürboğa oğlunun bulunması için tüm yetkililerden yardım istedi.

    Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp liseli genci her yerde arıyor.

    Kuşadası nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor #1


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