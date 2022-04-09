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- Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor
Kuşadası'nda 16 yaşındaki genç 4 gündür aranıyor
Kuşadası'nda yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor.
- İHA
- 09.04.2022 - 19:12
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Şehit Kaya Aldoğan Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Mervan Gürboğa, 4 gün önce evinden ayrılarak okula gitti.
Daha sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 16 yaşındaki liseli genci ailesi merak ederek karakola gitti ve kayıp başvurusunda bulundu.
4 gündür her yerde aranıyor
Baba Rıdvan Gürboğa oğlunun bulunması için tüm yetkililerden yardım istedi.
Güvenlik güçleri 4 gündür kayıp liseli genci her yerde arıyor.