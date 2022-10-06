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- Kuşadası’nda 24 kaçak göçmen yakalandı, 48’i kurtarıldı
Kuşadası’nda 24 kaçak göçmen yakalandı, 48’i kurtarıldı
Kuşadası açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 06.10.2022 - 08:37
- Güncelleme : 06.10.2022 - 09:01
Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 24 göçmeni yakaladı.
Yunanistan 48 göçmeni daha itti
DHA’nın haberine göre kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı.