Petrol
93.19
-0.19%
Euro
18.4544
0.50%
Dolar
18.576
-0.27%
Altın
1.028
0.30%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
379.167
0.22%
BTXN Coin
10.66
-2.73%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kuşadası’nda 24 kaçak göçmen yakalandı, 48’i kurtarıldı

    Kuşadası açıklarında 24 kaçak göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • 06.10.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuşadası’nda 24 kaçak göçmen yakalandı, 48’i kurtarıldı

    Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 24 göçmeni yakaladı.

    Yunanistan 48 göçmeni daha itti

    DHA’nın haberine göre kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 göçmen ise kurtarıldı.

    Kuşadası’nda 24 kaçak göçmen yakalandı, 48’i kurtarıldı #1


    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA'ya şikayet edecek
    Şampiyonlar Ligi

    Barcelona, Inter maçının hakemini UEFA'ya şikayet edecek

    Yalova'da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı
    3. Sayfa

    Yalova'da ekipler tarafından aranan şüpheli çekyatın altından çıktı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir