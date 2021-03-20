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    Kuşadası'nda aracın gösterge panelinde uyuşturucu ele geçirildi

    Kuşadası polisi, hassas burun narkotik köpeği Artur'un desteğiyle İstanbul’dan uyuşturucu hap getiren zehir tacirini yakaladı.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 16:24
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    Kuşadası'nda aracın gösterge panelinde uyuşturucu ele geçirildi

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    İlçeye İzmir tarafından giriş yapan plakası ve eşkali önceden belirlenen araç Kuştur bölgesindeki uygulama noktasında durduruldu.

    GÖSTERGE PANELİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    V.A. isimli sürücü indirildikten sonra narkotik köpeği Artur ile araçta yapılan aramalarda gösterge panelini alt kısmında zulalanmış şekilde 146,20 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Sürücü V.A. ise gözaltına alınarak Emniyete Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlı V.A. daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kuşadası nda aracın gösterge panelinde uyuşturucu ele geçirildi #1

    Kuşadası nda aracın gösterge panelinde uyuşturucu ele geçirildi #2

    Kuşadası nda aracın gösterge panelinde uyuşturucu ele geçirildi #3

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