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    Kuşadası'nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler

    Geldikleri mekanda yanlarında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocuğa istememesine rağmen zorla alkol ve nargile içiren 2 şahıs, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 15:20
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    Kuşadası'nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler

    Kuşadası'ndaki  bir mekanda küçük yaşta bir çocuğa alkol ve nargile içirilirken, oanlar mekandaki diğer müşteriler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

    TEPKİ YAĞDI

    Tepkilere sebep olan görüntüler üzerine Kuşadası Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.

    Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler

    GÖZALTINA ALINDILAR

    İşletmeye cezai işlem uygulanırken, çocuğun yanındaki B.D. ve U.E.C. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kuşadası nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler #1

    MEKANDAN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI

    Mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz." ifadelerine yer verdi.

    Kuşadası nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler #2

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