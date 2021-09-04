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- Kuşadası'nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler
Kuşadası'nda çocuğa alkol ve nargile içirdiler
- İHA
- 04.09.2021 - 15:20
Kuşadası'ndaki bir mekanda küçük yaşta bir çocuğa alkol ve nargile içirilirken, oanlar mekandaki diğer müşteriler tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
TEPKİ YAĞDI
Tepkilere sebep olan görüntüler üzerine Kuşadası Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.
Küçük yaştaki çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
GÖZALTINA ALINDILAR
İşletmeye cezai işlem uygulanırken, çocuğun yanındaki B.D. ve U.E.C. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
MEKANDAN 'ÖZÜR' AÇIKLAMASI
Mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz." ifadelerine yer verdi.