Euro
8.5461
-0.92%
Dolar
7.1186
-0.64%
Altın
415.23
-1.62%
Borsa
1.535
0.07%
Bitcoin
266.912
3.98%
EXEN Coin
16.05
-7.22%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Kuşadası'nda Hint keneviri operasyonu

    Sera düzeneği kurulan villaya düzenlenen baskın sonucu 40 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuşadası'nda Hint keneviri operasyonu

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün villaya operasyon düzenlendi.

    40 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

    Adreste yapılan incelemede, bodrum katında Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu tespit edildi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde boyları 30 ile 50 santimetre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Kuşadası nda Hint keneviri operasyonu #1

    Kuşadası nda Hint keneviri operasyonu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir