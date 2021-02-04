Kuşadası'nda Hint keneviri operasyonu

Sera düzeneği kurulan villaya düzenlenen baskın sonucu 40 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün villaya operasyon düzenlendi.

40 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Adreste yapılan incelemede, bodrum katında Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu tespit edildi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde boyları 30 ile 50 santimetre arasında değişen 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Kenevirlere imha edilmek üzere el konulurken, D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.