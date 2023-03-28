Kuşadası’nda kırmızı ışıkta geçme kavgası Kırmızı ışıkta geçme yüzünden çıkan kavgada lüks aracından inen şahıs, motosikletteki 2 kişiyi silahla vurdu. Çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de darbeden saldırgan kaçtı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, polis lüks araçlı saldırganın peşine düştü.

İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Çamlık Kavşağı’nda lüks aracıyla ilerleyen R.Y. ile motosiklette bulunan B.O. ve M.C.O. arasında kırmızı ışıkta geçme sebebi ile tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce R.Y., silahına sarıldı, B.O. ve M.C.O’ya defalarca ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar, motosikletteki kişilere isabet etti.

3 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

Bu sırada kavşakta bulunan ve silahla ateş eden R.Y.’yi engellemeye çalışan A.E.C. de darp sonucu yüzünden yaralandı.

3 kişiyi yaralayan saldırgan, aracına binerek bölgeden kaçtı.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine ise bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu ağır

3 yaralı, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan B.O.’nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesi’ne gönderildiği öğrenildi.

Polis, saldırgan R.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.