Kuşadası’nda tarihi sit alanında çıkan yangında koruma altında bulunan iki katlı iki eski ev tamamen yandı.

Kuşadası’nın eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak’ta iki katlı eski bir evde Saat: 00.20 sıralarında yangın çıktı.

EVDE KİMSE YOKTU

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sırasında Ali Varol’a ait evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yangın kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki başka eski eve de sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Kısa zamanda müdahale edilen yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınabildi. Bazı itfaiyeciler dumandan zehirlendi.

Kuşadası'nda koruma altındaki 2 ev yandı VİDEO

İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucu iki katlı iki eski ev tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iki evde de kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın sırasında dumanların çevreye yayılması sonucu dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangının ardından itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.





































