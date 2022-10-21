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    Kuşadası'nda PKK propagandası yapan terörist yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanları ekiplerince teröre yönelik yürütülen operasyonlarda, terör propagandası yapmak suçundan aranan A.T. gözaltına alındı.
    • 21.10.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:07
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    Kuşadası'nda PKK propagandası yapan terörist yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içi ve sınır dışı operasyonlarıyla terörün sonunu getirmekte kararlı.

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Terör progagandası yapan şahıs yakalandı

    Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aranan A.T. isimli şahsın Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

    İHA'nın haberine göre, yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kuşadası nda PKK propagandası yapan terörist yakalandı #1


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