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    Kuşadası’nda plajda cep telefonuyla tacize dayak

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, üstünü değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonuyla çektiği ileri sürülen bir kişi, vatandaşlar tarafından dövüldü
    • İHA
    • 19.09.2020 - 04:50
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    Kuşadası’nda plajda cep telefonuyla tacize dayak

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi.

    KENDİSİNİ ÇEKTİĞİNDEN ŞÜPHELENİP BAĞIRDI

    Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.

    Kuşadası’nda plajda cep telefonuyla tacize dayak #1

    DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

    Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Kuşadası’nda plajda cep telefonuyla tacize dayak #2

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