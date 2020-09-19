Kuşadası’nda plajda cep telefonuyla tacize dayak

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, üstünü değiştirmek isteyen bir kadının görüntülerini cep telefonuyla çektiği ileri sürülen bir kişi, vatandaşlar tarafından dövüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda denize giren ve güneşlenen bir kadın, akşam saatlerine doğru üzerini değiştirmek üzere soyunma kabinine girdi.

KENDİSİNİ ÇEKTİĞİNDEN ŞÜPHELENİP BAĞIRDI

Bu sırada isminin G.A. olduğu öğrenilen bir kişinin cep telefonuyla kendisini çektiğinden şüphelenen kadın bağırmaya başladı.

DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

Plajda bulunan tatilciler tarafından tepki gösterilen ve dövülen G.A. şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cep telefonuyla kabinlerde kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen G.A. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.