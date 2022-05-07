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    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga

    Bir spor salonunda, iş yeri sahibi ile müşteri arasında arbede çıktı. Öfkeli müşteriler dışarı çıkarak, ellerine aldıkları sopalarla salon sahibinin aracını paramparça etti.
    • 07.05.2022 - 11:44
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    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir spor salonuna giden 3 kişi, iş yeri sahibi ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Daha sonra dışarıya çıkan öfkeli grup, salon sahibine ait otomobili, ellerine aldıkları sopalar ile önce camına daha sonra kaporta ve dikiz aynalarına vurarak paramparça etti.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    İki taraf da birbirinden şikayetçi

    Eli sopalı saldırganlar ile salon sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre her iki taraf da birbirinden şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga #1

    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga #2

    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga #3

    Kuşadası’nda spor salonu sahibi ile müşteriler arasında kavga #4


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