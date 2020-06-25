Kuşadası'nı karıştıran adam yine rahat durmadı

Bir restoranda alkol aldıktan sonra denize atlayan, sonrasında ıslak ıslak başka bir restorana giden, oradan da bir taksiyi gasbedince tutuklanan adam, cezaevinden çıkar çıkmaz yine gözaltına alındı.

Ankara'dan Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Zafer Solo, 17 Haziran günü, ünlü bir balık restoranına gitti.

Alkol alan Solo, garsonlara 'Ben gidiyorum' diyerek, denize atladı.

ISLAK ISLAK BAŞKA BİR RESTORANA GİTTİ

Restoran çalışanları durumu, sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil güvenlik ekipleri de Solo'yu kurtarıp, olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde karaya çıkardı. Zafer Solo, kıyafetlerinin ıslak olmasına aldırmadan başka bir restorana girdi.

ALKOL ALIP MASADAN KALKMADI

Burada da alkol alıp, yemek yiyen Solo, kapanış saati olan 23.45'te tüm uyarılara rağmen masadan kalkmadı. Bunun üzerine restoran yetkilileri polisten yardım istedi. Gelen polis ekiplerince dışarı çıkarılan Solo, restoran yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

TAKSİYİ GASBETTİ

Zafer Solo, serbest bırakılmasının ardından bu defa gittiği yakındaki bir durakta şoförüne saldırıp, 09 T 4281 plakalı taksiyi gasbetti. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Solo, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Solo, Söke Cezaevi'ne koyuldu. 5 gün tutukla kalan Solo, geçen 23 Haziran günü tahliye edilerek, salıverildi.

SERBEST KALIR KALMAZ AYNISI YAPTI

Serbest kalır kalmaz yeniden Kuşadası'na gelen Solo, yine bir restorana gidip, yemek yiyip, içki içti. Ancak Solo, kapanış saati olan 23.45'te masadan kalkmak istemeyince, polis zoruyla dışarı çıkartılıp, gözaltına alındı. Bir süre gözaltında tutulan Solo, restoranın yetkililerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

KUŞADASI'NI KARIŞTIRAN ADAM

Restoranda garson olarak çalışan Neslihan Özkaya (34), "Saat 22.00 sıralarında geldi. Benden içki istedi. İçkisini getirdim. Sonra, 'Ben Kuşadası'nı karıştıran, denize atlayan adamım' dedi. Ben de durumu hemen diğer arkadaşlarıma bildirdim. Sonra polisi çağırdık. Polisler gelip kendisini götürdü. Kuşadası esnafı ve restoran çalışanları olarak bizler bu kişinin tekrar tutuklanmasını istiyoruz." dedi.