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    Kütahya Cezaevi'nde yangın çıktı

    E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumların kaldığı yatakhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 23.10.2020 - 10:58
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    Kütahya Cezaevi'nde yangın çıktı

    Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D Blok 5 numarada, adli mahkumların kaldığı yatakhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Yatakhanede 26 kişinin bulunduğu tespit edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Bölgeye giden Kütahya Belediye itfaiyesi ile cezaevi ekipleri yangına müdahale etti. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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