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    Kütahya Şaphane Göleti’nin doluluk oranı azaldı

    Gölü besleyen su kaynaklarında azalma yaşanmaya başladı. Bu durum Şaphane Göleti'ni etkiledi. Göletin su seviyesi azalırken, tarım yapan vatandaşlar ise endişeli olduklarını söyledi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 09:20
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    Kütahya Şaphane Göleti’nin doluluk oranı azaldı

    Kütahya’nın Şaphane ilçesinde bulunan Şaphane Göleti’nde su seviyesi alarm vermeye başladı.

    Yağışların azalması, göleti besleyen su kaynaklarının azalmasına neden oldu.

    Bölgede çiftçilik yapan vatandaşları endişe sararken, göletin son hali çekilen karelere yansıdı.

    KAR YAĞIŞI AZ OLDU, KAYNAKLAR GERİLEDİ

    Kışın kar yağışının az olması nedeniyle, gölü besleyen su kaynaklarında gerileme olduğu gözlenirken Şaphane Göleti’nin, 3’te 1 oranında azaldığı belirlendi.

    2 METREYE YAKIN ÇEKİLME OLDU"

    3 bin 40 dekar alanda, tamamen gölete dayalı tarım yapan vatandaşlar, "Geçen yıl bu dönem, göleti besleyen su kaynakları çok daha fazlaydı.

    Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olmamasından dolayı su kaynaklarının çoğu, özellikle ormanlık alandaki göleti besleyen çeşmeler kurudu.

    Bu yüzden baraj ve göletlerin eskiye nazaran, 2 metreye yakın geriye çekildiğini gördük.

    Beklentimiz yağışların olması ve önümüzdeki dönem yaşanacak herhangi bir su sıkıntısı çekmememiz." ifadelerini kullandı.

    Kütahya Şaphane Göleti’nin doluluk oranı azaldı #1

    Kütahya Şaphane Göleti’nin doluluk oranı azaldı #2

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