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- Kütahya’da 2 grup arasındaki kavga, ortalığı ayağa kaldırdı
Kütahya’da 2 grup arasındaki kavga, ortalığı ayağa kaldırdı
Yaklaşık 80 kişilik iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavga, polis ekiplerinin bölgeye gelmesi ile sona erdi.
- 06.06.2022 - 09:30
- Güncelleme : 06.06.2022 - 10:23
Kütahya’da, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında çıkan kavga ortalığı birbirine kattı.
Taraflar dakikalarca birbirlerine sert müdahalelerde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Polisi görünce ara sokaklara dağıldılar
İHA’nın haberine göre; polisleri görenler kısa sürede kaçarak ara sokaklara dağıldı.
Birçok kişi gözden kaybolurken, olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya’da 2 grup arasındaki kavga, ortalığı ayağa kaldırdı VİDEO