Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.’yi evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde, el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp dövdükten sonra gasbeden şüpheliler, saklandıkları çatıda yakalandı.

Kütahya’da, Gaybiefendi Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Ebeydi (24) ve Hasan Casim Abdallah (24), sosyal medyada tanıştıkları Iraklı Hüseyin Hasan M.’yi (42), evlenecek eş bulacakları yalanıyla evlerine davet etti.

Şüpheliler, eve gelen Hüseyin Hasan M.’nin ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak dövdü. Ardından şahıslar, Hüseyin Hasan M.’nin 1900 dolar ve 1200 lirası ile araç anahtarını, 2 cep telefonunu gasbetti.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Hüseyin Hasan M.’nin bağırışlarını duyan komşular, polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin bulunduğu sokağa gelince 2 şüpheli de apartmanın çatısına çıkıp saklandı.

YAKALANMAMAK İÇİN KENDİSİNİ ATACAĞINI SÖYLEDİ

Şüphelilerden biri, başka apartmanın çatısına kaçmaya çalışırken yakalandı, diğeri ise çatı kenarında kendisini atacağını söyledi. Polis, inmesi için ikna ettiği şüpheliyi de yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kütahya’da 2 Suriyeli, evlendirme vaadiyle kandırdığı Iraklıyı gasbetti VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDI

Elleri ve ayakları bağlanarak dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.