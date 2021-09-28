Euro
10.3283
0.09%
Dolar
8.8252
0.09%
Altın
496.23
0.01%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
376.000
-4.20%
EXEN Coin
19.68
-11.43%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Kütahya'da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu

    Ters yönde ilerleyen otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan Nazlı Asıldan, 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu

    19 Temmuz günü Kütahya-Eskişehir yolu Fuar Kavşağı'nda motosikleti ile seyir halinde olan Nazlı Asıldan, karşı şeride geçmek için ters yönde giden A.Ş.'nin kullandığı 43 ACH 332 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    70 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada yaralanan Nazlı Asıldan ve A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nazlı Asıldan, 70 gündür tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    21 yaşındaki genç kız, Çalma Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kütahya da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu #1

    Kütahya da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu #2

    Kütahya da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir