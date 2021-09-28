Kütahya'da 21 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu

Ters yönde ilerleyen otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan Nazlı Asıldan, 70 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

19 Temmuz günü Kütahya-Eskişehir yolu Fuar Kavşağı'nda motosikleti ile seyir halinde olan Nazlı Asıldan, karşı şeride geçmek için ters yönde giden A.Ş.'nin kullandığı 43 ACH 332 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

70 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Nazlı Asıldan ve A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nazlı Asıldan, 70 gündür tedavi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

21 yaşındaki genç kız, Çalma Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.