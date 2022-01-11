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- Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı
Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı
Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, bonzai maddesi, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 11.01.2022 - 08:05
- Güncelleme : 11.01.2022 - 09:09
Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet payp ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.