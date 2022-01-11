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    Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı

    Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda metamfetamin, bonzai maddesi, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 09:09
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    Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı

    Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

    Yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu kullanma şüphelisi 5 şahıstan, 4.79 gram metamfetamin, 3.02 gram bonzai maddesi, 278 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet payp ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı #1

    Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı #2

    Kütahya’da 5 kişinin üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı #3


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