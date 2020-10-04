Kütahya'da 6 asırlık Küçük Hamam'ın çatısı çalındı

620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısının kurşundan yapılmış bir bölümü çalındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 6 asırlık tarihi Küçük Hamam’ın çatısı, kurşun ile kaplanmıştı.

620 yıllık tarihi küçük hamamın kurşun kaplamalı çatısı çalındı.

ESNAFIN İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

TARİHİ KÜÇÜK HAMAM'IN KULLANIMI

"Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında, Küçük Çarşı’da, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor."