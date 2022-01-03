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    Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

    Servi Mahallesi'nde aralarında alacak husumeti bulunan iki şahsın tartışması, karşılıklı bıçaklamaya dönüştü. 2 şahsın da yaralandığı kavga ise kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 12:38
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    Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

    Kütahya'nın Servi Mahallesi üzerinde, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Giderek alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü.

    İKİ ŞAHIS DA YARALANDI

    Tarafların ikisi de bıçakla yaralanırken, arkadaş müdahalesi sonucunda kavgaya son verildi.

    2 yaralı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı ViDEO

    O ANLAR KAMERDA

    Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Kütahya da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı #1

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