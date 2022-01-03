Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Servi Mahallesi'nde aralarında alacak husumeti bulunan iki şahsın tartışması, karşılıklı bıçaklamaya dönüştü. 2 şahsın da yaralandığı kavga ise kameralara yansıdı.