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- Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı
Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı
Servi Mahallesi'nde aralarında alacak husumeti bulunan iki şahsın tartışması, karşılıklı bıçaklamaya dönüştü. 2 şahsın da yaralandığı kavga ise kameralara yansıdı.
- DHA
- 03.01.2022 - 11:21
- Güncelleme : 03.01.2022 - 12:38
Kütahya'nın Servi Mahallesi üzerinde, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı. Giderek alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü.
İKİ ŞAHIS DA YARALANDI
Tarafların ikisi de bıçakla yaralanırken, arkadaş müdahalesi sonucunda kavgaya son verildi.
2 yaralı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kütahya'da alacak davası bıçaklı saldırıyla sonuçlandı ViDEO
O ANLAR KAMERDA
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.