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    Kütahya'da aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

    Aralarında emekli uzman çavuş, polis ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, cihazla define araştırması yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.11.2020 - 08:50
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    Kütahya'da aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı

    Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gökler Beldesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz'in Uğurluca köyü Örencik 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bazı kişilerin cihazla define aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Elde edilen bilgiler doğrultusunda, dün saat 15.00'te bölgeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

    ARALARINDA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ DE VAR

    Operasyonda, emekli uzman çavuş M.D., polis memuru B.E. ve Ziraat Fakültesi'nde öğretim görevlisi M.D. ile M.Ç., Y.S., K.K., C.T., F.G., C.B. ve T.B., cihazla define araştırması yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 laptop, 1 yeraltı sinyal cihazı, 3 define arama çubuğu, 1 kamera, 3 telsiz, 2 telsiz şarj aleti, 1 tarihi haritaların ve bilgilerin bulunduğu ansiklopedi ele geçirildi.

    Kütahya da aralarında öğretim görevlisinin de olduğu 10 defineci suçüstü yakalandı #1

    HEPSİ SERBEST KALDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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