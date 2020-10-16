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    Kütahya'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

    Aslanapa ilçesinde amca oğulları arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 22:10
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    Kütahya'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

    Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Haydarlar köyünde meydana gelen olayda, Ahmet E. (44) ile amcasının oğlu Alpaslan E. (20), daha önce aralarında anlaşmazlık olan tarlada tartışma yaşadı.

    SİLAHLA 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 1 KİŞİYİ AĞIR YARALADI

    Tartışma daha sonra kavgaya döndü. Kavgada silahla ateş eden Alpaslan E., Ahmet E.’yi olay yerinde öldürürken Muharrem Karateke'yi ağır yaraladı.

    Muharrem Karateke, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken Ahmet E.’nin cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

    Alpaslan E. ve kavgaya karışan Halit E. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı #1

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