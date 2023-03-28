Kütahya'da ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

DHA
Emniyet ekipleri zehir tacirlerinin peşini bırakmıyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine N.D.’nin kullandığı otomobili durdurdu.
Skunk ele geçirildi
Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, N.D.'nin ayakkabısının tabanında ise satışa hazır 14 küçük pakette toplam 15,45 gram skunk ele geçirildi.
Tutuklandı
Gözaltına alınan N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.