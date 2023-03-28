Kütahya'da ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
DHA

Emniyet ekipleri zehir tacirlerinin peşini bırakmıyor.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine N.D.’nin kullandığı otomobili durdurdu.

Skunk ele geçirildi

Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, N.D.'nin ayakkabısının tabanında ise satışa hazır 14 küçük pakette toplam 15,45 gram skunk ele geçirildi.

Tutuklandı

Gözaltına alınan N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘ madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı #2
Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı #3
Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı #4