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    Kütahya'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

    Köyün ortasında parçalanmış cesedi bulunan ve ayı saldırısında öldüğü değerlendirilen 68 yaşındaki Emine Akçay, defnedildi.
    • 01.12.2022 - 16:32
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    Kütahya'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

    Kütahya kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde başı ve bacağı olmayan kadın cesedi görenler, jandarmaya haber verdi.

    Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan 68 yaşındaki Emine Akçay'a ait olduğu anlaşılmıştı.

    Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ayı olduğu düşünülüyor

    Emine Akçay'ın cenazesi, bugün ise Sekiören köyü mezarlığında toprağa verildi.

    Ön otopsiye göre, cesette çok sayıda pençe ve diş izine rastlanıldı.

    Emine Akçay'ın ayı saldırında öldüğü değerlendiriliyor.

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